José Mourinho denkt über Bayern-Profi Marc Roca nach

José Mourinho ist mit dem Kader bei der AS Roma noch nicht wirklich zufrieden. Vor allem die fehlende Breite moniert er immer wieder. Im Fokus als potentielle Verstärkung steht offenbar unter anderem Bayern-Profi Marc Roca.

Der spanische Mittelfeldspieler hat in München einen ganz schweren Stand und kam in dieser Saison erst zu einem einzigen Teileinsatz in der Champions League. Spekulationen über einen Wintertransfer bestehen schon seit längerem. Gemäss “Il Romanista” hält Mourinho viel vom 24-jährigen Spielmacher und könnte versuchen, Roca nach Rom zu lotsen. Er ist eine mögliche Alternative zu Granit Xhaka (Arsenal) und Denis Zakaria (Gladbach), die sehr viel teurer sind und im Winter möglicherweise ohnehin nicht wechseln werden. Rocas Vertrag bei den Bayern läuft bis 2025. Ein Leihgeschäft oder sogar ein permanenter Transfer sind aber denkbar.

psc 3 Dezember, 2021 15:14