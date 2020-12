Joshua Kimmich trainiert schon wieder auf dem Platz

Joshua Kimmich erholt sich weiter von seiner Knie-Operation, die er nach seiner Verletzung beim 3:2-Sieg gegen Dortmund am 7. November bewältigen musste. Inzwischen ist der 25-Jährige bereits wieder auf den Rasen zurückgekehrt.

Dort stehen für den Mittelfeldspieler zwar nur leiche Laufübungen auf dem Programm, die Fortschritte bei der Reha sind dennoch weiterhin ermutigend. Läuft alles nach Plan, kann Kimmich im Laufe des Januars wieder für den Triple-Gewinner auflaufen. In der Schaltzentrale der Münchner wird er schmerzlich vermisst. “Joshua ist auf einem sehr, sehr hohen Niveau gewesen und sehr wichtig für die Mannschaft. Er hat in der Defensive sehr viele Ballgewinne und stellt eine gute Balance in der Mannschaft her. Bei Ballbesitz ist er in der Lage, die Kontrolle im Spiel zu haben. Er ist ein Spieler, der jeder Mannschaft guttut und wir hoffen, dass er bald wieder bei uns dabei ist. Er hat eine enorme Mentalität und ist für uns als Mannschaft sehr wichtig”, stellte Trainer Hansi Flick den Stellenwert des Nationalspielers zuletzt heraus.

psc 3 Dezember, 2020 15:14