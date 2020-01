Joshua Kimmich äussert sich zur Zukunftsplanung

Joshua Kimmich ist beim FC Bayern ein Leistungsträger und aus der Mannschaft nicht wegzudenken. Im “kicker” spricht der 24-jährige Nationalspieler nun über seine Zukunftsplanung.

Vorläufig sieht der Allrounder seine Zukunft zweifellos in München, wo sein Vertrag noch bis 2023 unter Vertrag steht. Das Thema Auslandswechsel schwirrt aber durchaus im Kopf herum, wie Kimmich dem “kicker” verrät: “Diese Frage stellt man sich durchaus. Ich kann sie jetzt aber gar nicht so recht beantworten. Weil ich nicht weiss, was in zwei oder drei Jahren das Beste für meine Karriere ist.”

In der Vergangenheit wurden Topklubs wie Barça bereits mit dem früheren Stuttgart-Junior in Verbindung gebracht. “Aktuell ist es mein Ziel, mit Bayern München eine Ära zu prägen – mit dem ganz grossen Ziel Champions League”, betont Kimmich allerdings.

