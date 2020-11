La Liga-Verteidiger könnte Alaba-Erbe antreten

Ein Abgang von David Alaba beim FC Bayern im Hinblick auf die kommende Saison ist seit dem Wochenende ein sehr realistisches Szenario. Als potentieller Nachfolger taucht nun auch der Name eines La Liga-Verteidigers auf.

Der erst 21-jährige Innenverteidiger Jules Koundé zählt laut einem Bericht von “Sky” zu den Spielern gehören, mit denen sich die Bayern zurzeit intensiv beschäftigen. Der Youngster wurde einst bei Girondins Bordeaux ausgebildet und spielt seit Sommer 2019 für den FC Sevilla.

Dort und auch in der französischen U21-Nationalmannschaft überzeugt er mit starken und konstanten Leistungen. Im Sommer wurde er unter anderem bei Manchester City als potentielle Verstärkung gehandelt. Schliesslich blieb Koundé aber in Andalusien. Dort steht er noch bis 2024 unter Vertrag.

Wie lange er noch für Sevilla spielt, ist offen. Ein Transfer wäre in jedem Fall eine kostspielige Sache. Alleine was die Ablöse betrifft, wird mit einem mittleren bis sogar hohen zweistelligen Millionenbetrag gerechnet. Angesichts der jüngsten Äusserungen und des Verhaltens auf dem Transfermarkt ist es nicht ausgeschlossen, dass dieser Preis den Bayern in der aktuellen Situation zu hoch ist. Bis im nächsten Sommer vergehen allerdings noch einige Monate.

psc 5 November, 2020 15:40