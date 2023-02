Julian Nagelsmann berichtet vom Einzelgespräch mit Neuer

Julian Nagelsmann äussert sich zum Gespräch mit Kapitän Manuel Neuer, das in dieser Woche stattgefunden hat.

Es folgt auf das Aufsehen erregende Interviews des Goalies am vergangenen Wochenende. Laut Nagelsmann war das Interview in der Unterredung aber gar kein Thema. «Alles, was wir intern mit den Spielern besprechen, bleibt auch im Verein. Meine Aufgabe ist es, ihn auf dem Weg zurück auf den Platz zu unterstützen. Die Genesung des Körpers wird auch vom Kopf beeinflusst, deshalb ist es für Manuel auch wichtig, dieses Thema zu beerdigen.» Für Neuer gehe es nun darum, den Genesungsprozess voranzutreiben. «Aktuell ist Manuel Neuer der Kapitän der Mannschaft und das ist auch gut so. Er ist jeden Tag da, um uns zu unterstützen – und das beruht auf Gegenseitigkeit.»

psc 10 Februar, 2023 16:39