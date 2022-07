Julian Nagelsmann bezirzt Harry Kane: “Brillanter Spieler”

Der FC Bayern gilt als möglicher neuer Klub von Harry Kane, wenn auch voraussichtlich nicht in diesem Sommer. Julian Nagelsmann zeigt sich begeistert von dem englischen Stürmer.

Harry Kane hat es Julian Nagelsmann angetan. “Er ist sehr teuer, das ist das Problem. Er ist ein brillanter Spieler, einer der besten Stürmer auf der Welt”, schwärmte der Trainer des FC Bayern während einer Pressekonferenz in der Nacht von Freitag auf Samstag. “Es wäre möglich, dass er in der Bundesliga viele Tore macht. Ich kenne den genauen Preis nicht, aber es ist sehr hart für Bayern. Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert.”

Nach dem Abgang von Robert Lewandowski zum FC Barcelona suchen die Bayern nach einem neuen Neuner. Der Name Kane soll innerhalb der Klubführung bereits ausgiebig diskutiert worden sein. Der 28-Jährige entspräche genau dem Profil, das in der Münchner Stellenausschreibung gesucht wird.

Nach dem bereits getätigten Investitionen in diesem Sommer ist aber nicht davon auszugehen, dass die Bayern noch mal ganz oben ins Regal greifen werden. Zudem wäre da ja auch noch Tottenham Hotspur, das aufgrund des noch bis 2024 datierten Vertrags von Kane alle Fäden in der Hand hält.

