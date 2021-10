Julian Nagelsmann coacht jetzt aus dem Hightech-Homeoffice

Nach seinem positiven Coronabefund geht es Julian Nagelsmann bereits wieder besser. Er fühlt sich nach eigener Aussage noch etwas schlapp, wird sein Team am Samstagnachmittag aber dennoch coachen – aus der eigenen Küche.

Dort hat er ein Hightech-Büro installiert, wie er auf der virtuellen Pressekonferenz am Freitag verriet. “In der Isolation wurde jetzt ein kleines Analyse-Zentrum gebaut mit einem großen Bildschirm, mit iPad und Laptop. Ich habe auch die Möglichkeit, auf den Scouting-Feed zurückzugreifen”, berichtete Nagelsmann. “Es sieht aus wie in einem Rechenzentrum. Es ist in der Küche, damit ich einen kurzen Weg zum Tee habe.” Bereits unter der Woche in der Champions League beim Gastspiel bei Benfica fehlte Nagelsmann wegen seiner Erkrankung an der Seitenlinie. Damals gab er seine Anweisungen noch aus dem Hotelzimmer. Nun steht dem 34-Jährigen noch mehr Technik zur Verfügung.

psc 22 Oktober, 2021 15:51