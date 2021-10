Bayern-Coach Julian Nagelsmann fehlt auch bei Union Berlin

Julian Nagelsmann wird dem FC Bayern auch beim Gastspiel bei Union Berlin am Samstag fehlen.

Die Rückkehr auf die Bayern-Bank verzögert sich für den 34-Jährigen weiter. Wegen eines positiven Corona-Befundes verpasste Nagelsmann bereits die Spiele bei Benfica, gegen Hoffenheim und am Mittwoch bei der Pokal-Pleite in Gladbach. Die Münchner werden auch in Berlin von Assistent Dino Toppmöller gecoacht. Der eigentliche Cheftrainer hat sich zu Hause in der Küche eine Schaltzentrale mit diversen Monitoren aufgestellt und zieht aus der Ferne die Fäden.

In der kommenden Woche steht für den deutschen Rekordmeister am Dienstag das Heimspiel gegen Benfica an. Ob Nagelsmann dann auf die Bank zurückkehrt, muss sich noch weisen.

psc 28 Oktober, 2021 17:36