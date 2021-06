Julian Nagelsmann trifft beim FC Bayern eine überraschende Entscheidung

Julian Nagelsmann trifft zum Antritt beim FC Bayern eine überraschende Entscheidung: Die Münchner werden im Sommer gänzlich auf ein Trainingslager verzichten.

Bisher sind die Bayern immer zeitweise weg aus München und woanders in ein Trainingslager. In diesem Sommer wird dies laut “Bild” nicht der Fall sein. Nagelsmann möchte mit seinem Team die gesamte Vorbereitung an der Säbener Strasse bestreiten. Dies hat allerdings gute Gründe: Einerseits werden wegen der EM viele Spieler erst später eintreffen und zudem ist der Spielkalender in der Hinrunde sehr voll. Unnötige Reisen sollen offenbar verhindert werden.

Offizieller Trainingsstart beim Serienmeister ist am 6. Juli. Dann werden aber noch nicht alle Spieler dabei sein. Das erste Pflichtspiel steht für den deutschen Krösus zwischen dem 6. und 9. August mit der ersten Pokal-Runde an.

psc 10 Juni, 2021 15:49