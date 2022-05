Julian Nagelsmann kontert die Kritik an Ibiza-Reise der Bayern-Profis

Die Reise fast aller Bayern-Profis nach Ibiza als Reaktion auf den eingefahrenen Meistertitel hat diesen viel Kritik eingebracht. Nun äussert sich Trainer Julian Nagelsmann dazu.

Der Bayern-Coach betont auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart, dass er grundsätzlich “als Trainer die Verantwortung für meine Mannschaft und für alles Sportliche” trage. Dazu zählen die Trainingsplanung, das Training und die Vorbereitung der Spiele: “Dieser Verantwortung wurde ich gerecht, indem ich zwei freie Tage veranlasst habe.” Was die Spieler in ihrer Freizeit machen, liege grundsätzlich in der Eigenverantwortung von diesen: “Unsere Spieler sind alle alt genug und mündig, sie dürfen sehr gerne auch entscheiden, was sie an ihren freien Tagen machen. Wenn sie sich dazu entscheiden, als sehr grosse Gruppe geschlossen da hinzufliegen, dann können sie das machen. Nochmal: sie sind alt genug und ich bin ja nicht ihr Papa oder Erzieher.”

Die Kritik wurde erst recht laut, nachdem die Bayern am vergangenen Wochenende beim Auswärtsspiel in Mainz sang- und klanglos mit 1:3 verloren. Hertha-Coach Felix Magath empörte sich darüber, dass für die Bayern die Saison offenbar schon drei Spieltage vor Schluss beendet ist. Eine Reaktion, die aus Nagelsmanns Sicht einen Hintergedanken hatte: “Die Reaktion von Felix Magath und Co. ist clever und auch nicht ganz uneigennützig.” Schliesslich befindet sich Hertha BSC unter anderem mit dem VfB Stuttgart im Kampf um den Klassenerhalt. Die Schwaben sind der nächste Gegner der Bayern. Ein Heimsieg der Münchner als Trotzreaktion auf das vergangene Wochenende und die jüngsten Geschehnissen käme den Berlinern sehr entgegen.

psc 6 Mai, 2022 11:09