Nagelsmann schlägt Robert Lewandowski für die NFL vor

Bayern-Coach Julian Nagelsmann glaubt, dass Robert Lewandowski auch das Talent für die NFL mitbringen würde.

Der Münchner Trainer sieht im 33-jährigen Polen einen guten Passempfänger, wie er in einer Schalte des Vereinssenders “Bayern TV” mit NFL-Coach Andy Reid von den Kansas City Chiefs sagt: “Er könnte ein guter Receiver sein. Er ist schnell und physisch stark. In der Red Zone wäre er perfekt, um einen kurzen Pass zu fangen und um einen Touchdown zu machen.”

Nagelsmann fasziniert vor allem die Detailversessenheit, mit der in der NFL gearbeitet wird. Manches sei für den Fussball bzw. die Bundesliga aber nicht umsetzbar: “Wenn du dann als Trainer so einen Spielplan hast, dann werden am nächsten Tag die grossen Überschriften kommen. Das ist nicht normal. Aber ich finde, es ist perfekt zu versuchen, jede Situation vorzubereiten.”

psc 17 September, 2021 09:32