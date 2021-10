Julian Nagelsmann meldet sich nach Corona-Erkrankung zu Wort

Schock beim FC Bayern: Trainer Julian Nagelsmann hat sich trotz vollständigem Impfschutz mit Corona infiziert. In den sozialen Medien meldet sich der 34-Jährige jetzt zu Wort.

Nagelsmann reist aus Lissabon, wo die Mannschaft am Mittwochabend in der Champions League mit 4:0 gewann, mit einem Ambulanzflieger zurück nach München. Und der Bayern-Coach hat positive Nachrichten im Gepäck. “Danke für alle Genesungswünsche, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft, mein gesamtes Trainerteam und das Team hinter dem Team! Ihr habt es gestern super gemacht und mich bestmöglich vertreten”, schreibt er via Twitter.

Am Samstag wird Nagelsmann beim Bayern-Heimspiel gegen Hoffenheim im Stadion noch fehlen. Wie gegen Benfica wird er voraussichtlich aus der Distanz coachen. Wie lange er darüber hinaus ausfällt, ist noch unklar.

https://twitter.com/J__Nagelsmann/status/1451162832599404553

psc 21 Oktober, 2021 15:07