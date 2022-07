Kahn bestätigt Laimer-Gespräche mit RB Leipzig

Der FC Bayern bekundet weiter Interesse an RB Leipzigs Konrad Laimer. Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn hat sich nun zur aktuellen Entwicklung geäussert.

Im Rahmen des DFL-Supercups, den der FC Bayern gegen RB Leipzig mit 5:3 für sich entschied, tauschten sich die Bosse des deutschen Rekordmeisters auch mit den Sachsen aus. “Natürlich haben wir über Konrad Laimer gesprochen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es darüber nichts zu sagen”, erklärte Oliver Kahn am Samstag in Leipzig beim Sender “Sat.1”: “Da müssen wir die Entwicklung abwarten.”

Dem Vernehmen nach ist das bisherige Angebot des FC Bayern, das bei 23 Millionen Euro inklusive Boni liegen soll, RB Leipzig noch zu wenig. “Die Situation ist für uns relativ entspannt”, sagte der RB-Vorstandsvorsitzende Oliver Mintzlaff und schob nach: “Wir wollen natürlich zeitnah eine Entscheidung. Sie wird auch zeitnah kommen. Von mir gibt es hier kein Basta, weder in die eine noch in die andere Richtung.” Laimers Vertrag in Leipzig läuft derweil nur noch ein Jahr.

adk 31 Juli, 2022 16:20