Kahn über Lewandowski: “Er wird seinen Vertrag erfüllen. Basta!”

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen – am liebsten schon diesen Sommer. Vorstandsboss Oliver Kahn schiebt dem Vorhaben aber einen Riegel vor.

Beim FC Bayern hat sich Robert Lewandowski gegen eine Verlängerung seines 2023 auslaufenden Vertrags entschieden. Dies ist seit Samstag offiziell bekannt. Allerdings bleibt die Frage offen, ob der Pole die Münchner bereits in diesem Sommer verlässt oder noch ein Jahr warten muss.

“Er hat einen Vertrag bis 2023. Diesen Vertrag wird er erfüllen. Basta!”, sagte Oliver Kahn dazu am Sonntag am Rande der Meisterfeier am Marienplatz dem “Bayerischen Fernsehen”. Die Haltung des FC Bayern sei dahingehend “sehr klar. Das ist so. Es gibt keinen Spieler, der über dem FC Bayern steht und grösser ist als dieser Verein”, so Kahn. Der deutsche Rekordmeister kenne das “ganze Theater und den Alarmismus aus der Vergangenheit. Das bereitet uns kein Kopfzerbrechen”, stellte der Vorstandschef klar.

adk 15 Mai, 2022 15:19