Kahn zur Bundesliga-Langeweile: “Für Spannung ist die Konkurrenz zuständig”

Weil der FC Bayern erneut deutscher Meister wird, wird der Bundesliga Langeweile nachgesagt. Bayern-Boss Oliver Kahn hat nun die Konkurrenz in die Pflicht genommen.

Zum zehnten Mal in Folge wird der FC Bayern die Meisterschale in die Höhe strecken. Ob sich die Dominanz der Münchner in Zukunft ändern wird? Oliver Kahn sieht die Konkurrenz gefordert und teilte gegenüber der “Süddeutschen Zeitung” mit: “Natürlich weiss ich, dass sich alle Nicht-Bayern-Fans mehr Spannung im Kampf um die Meisterschaft wünschen.”

Gleichzeitig betonte der Vorstandsboss des FC Bayern: “Doch für die Spannung muss die Konkurrenz sorgen.” Kahns Hoffnung ist es indessen, dass die Münchner in der kommenden Saison nicht nur die Bundesliga gewinnen, sondern weitere Titel abstauben. “Es ist unser Ziel, auch nächste Saison eine Mannschaft zu haben, die in der Champions League ganz vorne mitspielen kann”, so der einstige Welttorhüter.

adk 7 Mai, 2022 15:35