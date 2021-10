Adeyemi-Berater setzt Tour bei Topklubs fort: Inter & Bayern dran

Wie “Sport 1”-Chefreporter Florian Plettenberg twittert, besuchte der Agent am Donnerstag die Klubverantwortlichen von Inter Mailand an deren Geschäftsstelle. In Kürze soll es ein weiteres Treffen bei den Bayern geben – wahrscheinlich auch mit Trainer Julian Nagelsmann. Adeyemi hat in dieser Saison einen rasanten Aufstieg hingelegt und es mit 19 Jahren bereits zum deutschen Nationalspieler geschafft. Sein Vertrag bei Red Bull Salzburg läuft bis 2024. Einen Wechsel im Januar schlossen die Bosse des österreichischen Meisters aus, im Hinblick auf die nächste Saison dürfte aber ein Transfer folgen. Zu welchem Verein ist noch offen. Das Beraterumfeld hört sich deshalb bei diversen Interessenten um.

Update #Adeyemi: The journey of his agent continues. Today he has visited the bosses of @Inter in their offices. One more meeting with #FCBayern will take place soon. Probably with Nagelsmann. @SPORT1 #InterMilan

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 28, 2021