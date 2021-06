Offiziell: Rummenigge macht vorzeitig Schluss – Oliver Kahn übernimmt

Karl-Heinz Rummenigge legt sein Mandat als Vorstands-Vorsitzender beim FC Bayern früher nieder als ursprünglich angedacht. Oliver Kahn tritt die Nachfolge bereits Anfang Juli offiziell an.

Wie die Bayern am Dienstagmittag bestätigen, legt Rummenigge den Vorstandsvorsitz bereits zum 30. Juni und nicht erst zum Jahresende nieder. Oliver Kahn hat bereits ab sofort das Sagen im Verein. “Es ist der strategisch sinnvollste und logische Zeitpunkt” sagt Rummenigge, der die vorzeitige Übergabe forciert hatte. “Wir schreiben das Ende des Geschäftsjahres, zugleich beginnt ein neuer Abschnitt mit einem neuen Trainergespann. Die neue Spielzeit sollte von Beginn an von Oliver Kahn als neuem CEO verantwortet werden – auch im Sinne der handelnden Personen und damit im Sinne der Zukunft des FC Bayern. Ich habe bereits vor zwei Jahren gesagt, dass wir einen umsichtigen Übergang planen, und der wird jetzt endgültig vollzogen. So soll es sein.”

Kahn trifft somit ab sofort alle wichtigen Entscheidungen. Er war bereits an den Vertragsverhandlungen mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann beteiligt. Rummenigge hat sich im Hintergrund gehalten.

Beim FC Bayern endet mit dem Abgang von Rummenigge eine grosse und erfolgreiche Ära. Der Ex-Profi lief als Spieler in 310 Bundesliga-Spiele für den deutschen Rekordmeister auf. Im November 1991 wurde er zum Vize-Präsidenten gewählt. Seit der Umwandlung in eine AG am 14. Februar 2002 war er Vorstands-Vorsitzender. Während seiner fast 20 Jahre an der Spitze des Klubs wurden die Bayern zweimal Triple-Sieger (2013 & 2020) und holten 14 Mal die Deutsche Meisterschaft.

psc 1 Juni, 2021 12:15