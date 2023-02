Kasper Schmeichel wäre beinahe beim FC Bayern gelandet

Der FC Bayern hat im Januar den Wunschkandidaten Yann Sommer für die Rolle als Neuer-Ersatz unter Vertrag genommen. Tatsächlich hätte aber auch Kasper Schmeichel in München landen können.

Sein Vater Peter Schmeichel bestätigte in seiner Funktion als TV-Experte am Dienstagabend beim Champions League-Kracher zwischen PSG und dem FC Bayern bei «CBS Sports», dass die Münchner sehr konkrete Gespräche mit seinem Filius führten. «Jetzt steht hier Yann Sommer hinter mir im Tor, aber es hätte auch mein Sohn sein können.» Noch am Tag der Verpflichtung von Sommer sei mit Schmeichel Junior gesprochen worden, «denn es dauerte rund zehn Tage, bevor sie sich mit Borussia Mönchengladbach einig waren. Ich hätte also hier stehen und meinem Sohn beim Aufwärmen zuschauen können. Das Ganze ist dann aber leider nicht passiert», führt Schmeichel Senior aus.

Der dänische Nationalgoalie spielt stattdessen weiterhin für Nizza in Südfrankreich. Der Ligue 1-Klub wäre im Januar für eine Ausleihe (mit Kaufoption) bereit gewesen, sofern ein Ersatz gefunden worden wäre. Da Gladbach dann aber einlenkte, was einen Sommer-Verkauf anbelangte, erübrigte sich die Schmeichel-Thematik an der Säbener Strasse.

psc 15 Februar, 2023 12:06