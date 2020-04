Verlängerung statt Wechsel: Kehrtwende bei Dayot Upamecano

Beim französischen Abwehrspieler Dayot Upamecano bahnt sich offenbar eine überraschende Kehrtwende an: Statt einen Wechsel zum FC Bayern soll er eine Vertragsverlängerung bei RB Leipzig anstreben.

Dies berichtet “Sky” am Mittwoch, nachdem die “Bild” zuvor meldete, dass es den 21-Jährigen nach München ziehen würde und seine Berater alles unternähmen, um einen entsprechenden Transfer einzufädeln. Dayot Upamecano könnte nun also stattdessen seinen bis 2021 gültigen Kontrakt in Leipzig um ein Jahr ausdehnen. Im Anschluss würde der Innenverteidiger mindestens eine weitere Saison bei den Roten Bullen bleiben, ehe das Thema Transfer im Sommer 2021 wohl wieder aktuell würde.

Im neuen Vertrag soll, wie im bestehenden, eine Ausstiegsklausel integriert werden. Derzeit liegt sie bei 60 Mio. Euro. Der neue Vertrag sei bereits ausgehandelt, berichtet “Sky”. Es fehle lediglich noch die Unterschrift, die zeitnah erfolgen könnte.

psc 29 April, 2020 16:11