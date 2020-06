Kehrtwende: Thiago vor Abgang beim FC Bayern

Mittelfeldspieler Thiago steht beim FC Bayern vor dem Abschied noch in diesem Sommer.

Vor wenigen Wochen deutete noch wenig auf einen baldigen Transfer des 29-jährigen Spaniers hin: Ein neuer Vertrag in München war ausgehandelt, alle Eckdaten ausformuliert und das Papier unterschriftsbereit. Doch Thiago unterschrieb den neuen Kontrakt bis heute nicht. Laut “Sport Bild” wird er dies auch nicht mehr tun.

Vielmehr soll der Spielgestalter einen Wechsel anstreben. Obwohl es ihm und seiner Familie in München gefällt, will der frühere Barça-Kicker noch einmal ein neues Abenteuer in einer anderen Stadt und bei einem weiteren Topklub in Angriff nehmen. Im Mannschaftskreis soll die Rede von einem Interesse von Liverpool die Rede sein. Tatsächlich hält Jürgen Klopp grosse Stücke auf den Mittelfeldprofi. Ein konkretes Angebot liegt in München noch nicht auf dem Tisch. Dennoch soll alles auf einen Abschied Thiagos hinweisen.

psc 24 Juni, 2020 00:52