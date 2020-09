Keine Angebote für Bayern-Flirt Brozovic

Der FC Bayern ist einer der Klubs, denen Interesse an Marcelo Brozovic nachgesagt wird. Bei Inter Mailand ist für den Mittelfeldspieler allerdings noch keine Offerte eingegangen.

Das ernsthafte Interesse an Marcelo Brozovic hält sich offenbar in Grenzen. Nach einem Bericht des “Corriere dello Sport” ist für den Kroaten bei Inter Mailand noch kein Angebot eingegangen. Die Nerazzurri hoffen Brozovic noch bis zum Transferschluss am 5. Oktober an einen anderen Klub veräussern zu können.

In den letzten Wochen hatten sich vor allem Gerüchte um ein Engagement beim FC Bayern ergeben. Der Triple-Sieger muss zukünftig ohne Thiago Alcantara (FC Liverpool) auskommen und ausserdem den wechselwilligen Javi Martinez ersetzen, dessen Rückkehr zu Athletic Bilbao laut verschiedener Quellen aber zu platzen droht.

Der AS Monaco soll sich ebenfalls mit einer potenziellen Zusammenarbeit mit Brozovic auseinandersetzen. Der 27-Jährige hatte unlängst auf Instagram verlautbart, Inter nicht verlassen zu wollen.

aoe 26 September, 2020 12:05