Wie “Sport 1”-Reporter Florian Plettenberg twittert, sieht Coman seine Zukunft weiterhin beim FC Bayern, wo er seit 2017 spielt. Die Gespräche zwischen seinem Vater und den Münchnern ruhen derzeit, die Tendenz geht aber Richtung Vertragsverlängerung bis 2026. Auch die Münchner wollen den Nationalspieler langfristig binden. Noch besteht keine unmittelbare Eile: Der 24-Jährige ist nämlich ohnehin noch bis 2023 gebunden. Einen Verkauf im Sommer lehnt der deutsche Rekordmeister indes ab. Chelsea wurde auf der Insel zwischenzeitlich als neuer Verein ins Spiel gebracht. Ein solcher Transfer scheint zumindest in diesem Sommer aber nahezu ausgeschlossen.

Update #Coman: He is leaning towards a contract extension at #FCBayern until 2026, although talks between the club and his father are currently on hold. He feels totally at home at the club. There is currently no concrete offer from England. #MeineBayernWoche 🎧 @SPORT1

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 9, 2021