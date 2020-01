Kingsley Coman erstmals wieder im Mannschaftstraining

Erstmals seit seinem Kapseleinriss im linken Knie Mitte Dezember trainierte Kingsley Coman beim FC Bayern am Donnerstagmorgen wieder mit der Mannschaft.

Der französische Flügelspieler wurde von seinen Teamkollegen mit Applaus begrüsst. Einmal mehr hat sich der 23-Jährige von einem Verletzungsrückschlag zurückgekämpft. Wann Coman in einem Pflichtspiel wieder auf dem Platz steht, ist noch offen. Er konnte auch nur Teile des Teamtrainings bestreiten und befindet sich weiterhin noch in der Reha. Ein wenig Geduld muss er also noch haben.

Großartige Neuigkeiten! 🙌

Erstmals seit Mitte Dezember stand Kingsley #Coman heute Vormittag wieder gemeinsam mit den Teamkollegen auf dem Trainingsplatz. 👏 👉 https://t.co/LOp0r7JHdv #MiaSanMia — FC Bayern München (@FCBayern) January 30, 2020

psc 30 Januar, 2020 15:13