Knie-Probleme dauern an: Leon Goretzka fällt noch länger aus

Der FC Bayern muss weiterhin auf seinen Mittelfeldspieler Leon Goretzka verzichten.

Der 26-Jährige plagt sich schon seit Monaten mit Patellasehnen-Problemen herum. Nach dem Einsatz im Topspiel gegen Borussia Dortmund (3:2) am 4. Dezember verschlimmerte sich die Situation. An einen Einsatz war seither nicht mehr zu denken. Und laut “Bild” wird Goretzka auch im Spitzenspiel gegen RB Leipzig am 5. Februar fehlen. Der Nationalspieler wird demnach sogar noch mehrere Wochen ausfallen. Mittlerweile ist er seit acht Wochen aussen vor.

Vor dem Rückrundenstart wurde sogar eine Operation in Betracht gezogen. Nach der Konsultation bei einem Kniespezialisten in Innsbruck sah man davon ab. Goretzka kämpft aber weiterhin mit Schmerzen und kann zurzeit nur lockere Laufeinheiten oder leichte Einheiten mit dem Ball bestreiten.

psc 27 Januar, 2022 15:35