Kompany über Harry Kane: Ein heikles Detail zum Fitness-Zustand

Bayern-Torjäger Harry Kane hat sich während der Länderspielpause eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. Gegen Real Madrid stand er in der Champions League dennoch wieder 90 Minuten auf dem Platz. Dies war nicht ganz ohne, wie Trainer Vincent Kompany mit drei Tagen Abstand verrät.

Auf einer Pressekonferenz verrät der belgische Bayern-Coach nämlich, dass Kane im Santiago Bernabeu noch nicht wieder vollständig fit war. «Er hat ein bisschen über der Schmerzgrenze gespielt», erklärt Kompany, der am Freitag seinen 40. Geburtstag feiert. Ob Harry Kane mit Schmerzmitteln spielte, sagt sein Trainer zwar nicht, es ist aber davon auszugehen.

Wichtiger ist die Aussage, die danach folgt: «Am nächsten Tag gab es keine Reaktion, das ist das Wichtigste.» Ob Kane beim Auswärtsspiel auf St. Pauli am Samstagabend auf dem Platz stehen wird oder erst wieder am kommenden Mittwoch im Rückspiel gegen Real, lässt Kompany vorderhand offen.

Wie wichtig der Engländer für das Spiel der Münchner ist, zeigte er im Hinspiel gegen die Madrilenen. Einen Treffer erzielte er selbst und am zweiten war er ebenfalls beteiligt. Allerdings hatte er auch einige unglückliche Aktionen und wirkte phasenweise tatsächlich nicht voll bei Kräften. Immerhin scheint es sich «nur» um ein Problem der Schmerztoleranz zu handeln. Eine Verschlimmerung der Verletzung wird nicht erwartet.