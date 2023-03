So teuer ist die Nagelsmann-Entlassung für die Bayern

Der Rauswurf von Julian Nagelsmann kommt den FC Bayern sehr teuer zu stehen.

Der 35-Jährige verfügt noch über einen langfristigen Vertrag bis 2026. Laut «Bild» kassiert er jährlich 8 bis 9 Mio. Euro. Der Vertrag läuft trotz des Rausschmisses erst einmal weiter. Die bei der Vertragsunterzeichnung vereinbarten Abfindungsklauseln hätten frühestens ab Juli 2023 gegriffen. Stattdessen müssen die Münchner Klubbosse mit Nagelsmann nun fei über eine Abfindung verhandeln. Und dies kann teuer werden.

Kommt es zu keiner Einigung, stünden dem (Ex-)Coach aufgrund der langen Restlaufzeit noch bis zu 27 Mio. Euro zu. Immerhin: Wahrscheinlich wird der ambitionierte Trainer lange Zeit vorher bei einem anderen Klub anheuern, was eine Vertragsauflösung bei den Bayern zur Voraussetzung macht.

So oder so wird es für die Bayern teuer, die für die Nagelsmann-Verpflichtung im Sommer 2021 auch noch eine Rekordablöse von 15 Mio. Euro plus Boni hinlegten.

Weitere Kosten gibt es zudem durch die Entlassungen der Co-Trainer Dino Toppmöller und Xaver Zembrod sowie von Video-Analyst Benjamin Glück, die allesamt gemeinsam mit Nagelsmann gehen (müssen). So könnte der Rauswurf den deutschen Krösus insgesamt bis zu 30 Mio. Euro kosten.

psc 24 März, 2023 16:34