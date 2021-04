Krisengespräch beim FC Bayern mit Flick, Salihamidzic & Kahn

Nachdem es in den vergangenen Wochen gewaltig rumort hat, ist in dieser Woche beim FC Bayern ein weiteres Gipfeltreffen zwischen Trainer Hansi Flick, dem Vorstand und dem künftigen Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn geplant.

Dabei soll es insbesondere um die Zukunft von Flick geben, der immer wieder mit der Nachfolge von Jogi Löw beim DFB in Verbindung gebracht wird. Zudem hoffen Kahn und Co. die Differenzen zwischen Flick und Salihamidzic ausräumen zu können. Der künftige Klubboss hat sich in diesem Konflikt bislang nicht positioniert und könnte als Vermittler fungieren.

Von entscheidender Bedeutung wird sein, ob die Bayern die Hürde PSG doch noch überwinden oder aus der Königsklasse fliegen. Im zweiten Fall könnten einige Zukunftsentscheidungen beschleunigt werden.

