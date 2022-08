Lächerliche Kritik aus Spanien prallt an Oliver Kahn ab

Bayerns Vorstandsboss Oliver Kahn wurde nach der Champions League-Auslosung unter anderem von der katalanischen Zeitung “Sport” vorgeworfen, er würde den FC Barcelona verspotten. Eine Kritik, die der Manager weit von sich weist.

Grund für die Kritik aus Spanien war ein Grinsen, das Kahn aufsetzte, nachdem der FC Barcelona als Gegner des FC Bayern in der Gruppenphase der Königsklasse ausgelost wurde. Die TV-Kameras fingen das entsprechende Bild an. “Kahn spottet über Barça”, titelte “Sport” danach und führte aus: “Das war eine ungewöhnliche Reaktion eines Managers, der an der Auslosung teilnimmt, wo Respekt eigentlich die Norm ist.”

Eine wilde Interpretation des Lächelns des Bayern-Managers, die so auch nicht korrekt ist, wie dieser beteuert: “Diese Interpretation ist wirklich völlig aus der Luft gegriffen. Robert Lewandowski ist erst vor wenigen Wochen von uns zum FC Barcelona gewechselt – nun führt uns das Los bereits in der Gruppenphase der Champions League wieder zusammen. Über solche Kuriositäten des Fussballs habe ich geschmunzelt”, sagt Kahn der “Bild” und führt aus, dass er “grössten Respekt vor Robert und dem FC Barcelona” habe. Die beiden Gruppenspiele würden “ein Fest für die Fans beider Mannschaften und Fussballfans generell.”

psc 26 August, 2022 12:17