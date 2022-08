Laimer zu Bayern? RB-Boss Mintzlaff “kann nichts ausschliessen”

Konrad Laimer scheint weiterhin ein Thema beim FC Bayern sein. Nun hat sich RB Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff nun einmal positioniert.

Der FC Bayern soll für Konrad Laimer bereits geboten haben. Um die 23 Millionen ist der Österreicher den Münchnern offenbar wert. RB Leipzig lässt den Mittelfeldmann für diese Summe bislang aber nicht ziehen.

Trotzdem ist ein Laimer-Wechsel noch möglich. “Ein Basta gibt es von mir erst, wenn alles entschieden ist”, sagte Oliver Mintzlaff vor dem 2:2 der Sachsen gegen den 1. FC Köln in der Bundesliga bei “Sky” am Samstag. Die “Tendenz” sei zwar, dass man die Saison mit dem aktuellen Kader bestreite. Aber: “Ich kann nichts ausschliessen.” Vertraglich ist Laimer indessen nur noch bis Ende Juni 2023 an RB Leipzig gebunden.

adk 14 August, 2022 17:38