Last Minute-Transfer: Serie A-Klub macht Avancen für Corentin Tolisso

Der französische Mittelfeldspieler Corentin Tolisso könnte den FC Bayern kurz vor Transferschluss doch noch verlassen. Ein Serie A-Klub zeigt Interesse.

Medienberichten zufolge blickt die AS Roma auf den 27-jährigen Nationalspieler. Der neue Roma-Coach José Mourinho ist weiterhin auf der Suche für das Mittelfeldzentrum. Tolisso würde offenbar ins Anforderungsprofil passen. Allerdings steht das hohe Salär (7 Mio. Euro pro Jahr) für die Giallorossi ein grosses Problem dar. Der Spielgestalter müsste deutliche Abstriche in Kauf nehmen. Eine Leihe kommt wegen des nur noch ein Jahr gültigen Kontrakts von Tolisso in München nicht infrage. Als Ablöse sollen rund 10 Mio. Euro gefordert sein.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann lobte den Mittelfeldprofi, weshalb sich die Frage stellt, ob dieser überhaupt noch wechselt. Angesichts der bevorstehenden Ankunft von Marcel Sabitzer dürfte er aber durchaus Grünes Licht erhalten haben.

psc 30 August, 2021 11:00