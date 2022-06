Die Engländer zahlen für den 25-jährigen Spielmacher 12 MIo. Euro Ablöse. Durch Boni können weitere 5 Millionen hinzukommen. Roca stand in den vergangenen zwei Jahren beim FC Bayern unter Vertrag, kam in dieser Zeit aber nur zu 24 Einsätzen. In Leeds unterschreibt er nun einen Vierjahreskontrakt bis 2026.

✍️ #LUFC can today announce Marc Roca will join the club on July 1st 2022, after an agreement was reached with Bayern Munich

— Leeds United (@LUFC) June 17, 2022