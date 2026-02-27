SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Erst einmal abwarten

Lennart Karl legt die Gespräche mit den Bayern auf Eis

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 Februar, 2026 11:59
Der Vertrag von Lennart Karl hat sich an dessen 18. Geburtstag am vergangenen Wochenende automatisch bis 2029 verlängert. Die Bayern würden das Arbeitspapier gerne gleich bis 2031 ausdehnen. Der 18-Jährige wartet aber erst einmal ab.

Gespräche über eine nochmalige Vertragsverlängerung wurde von Seiten des Spielers bzw. seines Beraters Michael Ballack laut dem «Bild»-Podcast «Bayern Insider» vorerst auf Eis gelegt. Grund dafür ist, dass Karl nach der Rückkehr von Jamal Musiala in München gleich merklich weniger Einsatzzeit erhalten hat. In der stark besetzten Offensive musste sich Karl zuletzt häufiger hinten anstellen. Beim 3:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt kam er beispielsweise überhaupt nicht zum Zug.

Zurzeit bezieht der Youngster ein Salär von 2 Mio. Euro. Durch eine Verlängerung könnte er dieses noch einmal deutlich aufbessern. Priorität geniesst dies allerdings nicht.

Interesse an ihm besteht im Ausland durchaus: Gleich mehrere Premier League-Klubs interessieren sich dem Vernehmen nach für den Shootingstar. Noch liegt dessen Fokus aber beim FC Bayern.

