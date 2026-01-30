SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Baldiges Aus

Leon Goretzka hat eine Botschaft für die Bayern-Fans

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 11:38
Leon Goretzka hat eine Botschaft für die Bayern-Fans

Leon Goretzka verlässt den FC Bayern in dieser Transferperiode zwar noch nicht, muss sich im Sommer aber neu orientieren. Sein auslaufender Vertrag wird nicht mehr verlängert. Der 30-Jährige richtet eine Botschaft an die Fans.

In einem Statement in den sozialen Medien schreibt Goretzka: «So sehr mich das Interesse von internationalen Top-Clubs ehrt, so klar habe ich für mich entschieden, dass ich bis zum Saisonende beim FC Bayern bleiben möchte. Mit einem Team, mit dem es auf und neben dem Rasen unglaublich viel Spass macht und einem Trainer der unsere Mannschaft wieder zu einer echten Einheit geformt hat!» Atlético hatte sich intensiv um den Spielmacher bemüht. Auch Tottenham soll ihn auf dem Schirm gehabt haben. Das Ziel des Nationalspielers sind jedoch weitere Titel mit dem deutschen Rekordmeister in dieser Spielzeit.

Darüber hinaus geht es für Goretzka in München nicht mehr weiter. Der Profi erklärt: «Gleichzeitig haben der Verein und ich in guten und konstruktiven Gesprächen beschlossen, dass unsere gemeinsame erfolgreiche Zeit im Sommer zu Ende geht. Wie zu einem früheren Zeitpunkt bereits gesagt, ist es auch für mich der richtige Zeitpunkt, um noch einmal ein neues Kapital aufzuschlagen: Als Fussballer und als Mensch.»

Damit stellt Goretzka mehr oder weniger klar, dass er im Sommer ins Ausland geht. Ein ligainterner Wechsel kommt wohl nicht infrage. Erst einmal zählt für Goretzka nun aber die Gegenwart und die unmittelbare Zukunft, zu der auch die WM gehören soll: «Lasst uns gemeinsam alles dafür geben, dass wir mit dem FC Bayern und auch mit der Nationalmannschaft den maximalen Erfolg in dieser Saison und bei der WM erzielen! Ich freue mich drauf! Danke für Eure Unterstützung!»

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Leon Goretzka (@leon_goretzka)

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Baldiges Aus

Leon Goretzka hat eine Botschaft für die Bayern-Fans

30.01.2026 - 11:38
Transfer geglückt

Barça sticht die Bayern bei ägyptischem Supertalent aus

30.01.2026 - 11:04
Verbleib in München

Leon Goretzka hat sich endgültig entschieden

30.01.2026 - 10:18
Rückkehr auf die Insel?

Englischer Topklub wagt Last Minute-Versuch bei Serge Gnabry

30.01.2026 - 09:16
Entscheidung

Die Upamecano-Deadline ist bereits am Wochenende

29.01.2026 - 21:06
Honest Ahanor

Die Bayern jagen 17-jähriges Abwehrtalent von Atalanta

29.01.2026 - 10:41
Grosses Interesse

Leon Goretzka entscheidet in nächsten 24h über Atlético-Offerte

28.01.2026 - 18:28
Klares Signal

Jonathan Tah möchte unbedingt weiterhin mit Upamecano zusammenspielen

28.01.2026 - 13:58
Für Verhandlungen

Der Atlético-Sportdirektor reist wegen Leon Goretzka nach München

27.01.2026 - 14:13
Entscheidung gefordert

Die Bayern setzen Dayot Upamecano jetzt doch eine Deadline

27.01.2026 - 11:56