Leon Goretzka hat eine Botschaft für die Bayern-Fans

Leon Goretzka verlässt den FC Bayern in dieser Transferperiode zwar noch nicht, muss sich im Sommer aber neu orientieren. Sein auslaufender Vertrag wird nicht mehr verlängert. Der 30-Jährige richtet eine Botschaft an die Fans.

In einem Statement in den sozialen Medien schreibt Goretzka: «So sehr mich das Interesse von internationalen Top-Clubs ehrt, so klar habe ich für mich entschieden, dass ich bis zum Saisonende beim FC Bayern bleiben möchte. Mit einem Team, mit dem es auf und neben dem Rasen unglaublich viel Spass macht und einem Trainer der unsere Mannschaft wieder zu einer echten Einheit geformt hat!» Atlético hatte sich intensiv um den Spielmacher bemüht. Auch Tottenham soll ihn auf dem Schirm gehabt haben. Das Ziel des Nationalspielers sind jedoch weitere Titel mit dem deutschen Rekordmeister in dieser Spielzeit.

Darüber hinaus geht es für Goretzka in München nicht mehr weiter. Der Profi erklärt: «Gleichzeitig haben der Verein und ich in guten und konstruktiven Gesprächen beschlossen, dass unsere gemeinsame erfolgreiche Zeit im Sommer zu Ende geht. Wie zu einem früheren Zeitpunkt bereits gesagt, ist es auch für mich der richtige Zeitpunkt, um noch einmal ein neues Kapital aufzuschlagen: Als Fussballer und als Mensch.»

Damit stellt Goretzka mehr oder weniger klar, dass er im Sommer ins Ausland geht. Ein ligainterner Wechsel kommt wohl nicht infrage. Erst einmal zählt für Goretzka nun aber die Gegenwart und die unmittelbare Zukunft, zu der auch die WM gehören soll: «Lasst uns gemeinsam alles dafür geben, dass wir mit dem FC Bayern und auch mit der Nationalmannschaft den maximalen Erfolg in dieser Saison und bei der WM erzielen! Ich freue mich drauf! Danke für Eure Unterstützung!»