Leon Goretzka leidet an Hüftproblemen

Mittelfeldspieler Leon Goretzka kann in dieser Woche nicht regulär trainieren. Hüftprobleme machen ihm zu schaffen.

Diese sind laut “kicker” der Grund, weshalb der Bayern-Profi am Mittwoch nicht beim Mannschaftstraining, sondern beim Teamarzt weilte. Ob Goretzka im Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund am Samstagabend zum Einsatz gelangen kann, ist fraglich. An seine Stelle könnten Jamal Musiala oder Marc Roca im zentralen Mittelfeld an die Seite von Corentin Tolisso rücken. Joshua Kimmich fehlt wegen seiner Corona-Infektion mindestens bis zum 8. Dezember.

psc 2 Dezember, 2021 11:05