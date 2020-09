Leroy Sané sieht grosse Defizite

Leroy Sané stand beim Nations League-Spiel gegen Spanien zum ersten Mal seit langem wieder in einem Ernstkampf auf dem Platz. Der deutsche Nationalspieler hat noch einige Defizite ausgemacht.

Der 24-Jährige trainiert zwar bereits wieder seit einiger Zeit für seinen neuen Klub FC Bayern. Die Belastung eines Spiels kannte er vor dem Aufeinandertreffen mit Spanien (1:1) aber seit längerem nicht mehr. Entsprechend durchzogen fällt sein Fazit aus. “Ich fühle mich körperlich ganz okay, aber mir fehlt der Spielrhythmus. Ich muss Kraft und Power wiederbekommen”, hält Sané nach der Partie fest.

Das Duell mit den Iberern war sein erstes Startelfeinsatz seit seinem Kreuzbandriss vor über einem Jahr. Am Sonntag trifft die DFB-Elf in Basel auf die Schweiz. Sané könnte dort weiter an seiner Form arbeiten, falls er zum Zug kommt.

psc 4 September, 2020 11:05