Leroy Sané liefert sich im Bayern-Training Rangelei mit Niklas Süle

In den sozialen Medien sind Videos aufgetaucht, die zeigen, wie Sané seinen Teamkollegen Niklas Süle mit Dortmunder Fangesängen aufzieht. Was folgt ist eine kleine, nicht ganz ernst gemeinte, Rangelei. Jamal Musiala und Robert Lewandowski schauen der Szenerie amüsiert zu, wobei sich Musiala noch als Schein-Schlichter einmischt.

Süle wechselt im Sommer ablösefrei vom deutschen Serienmeister zum BVB. Am kommenden Samstag kommt es zum Direktduell zwischen den beiden Teams.

This video is so peak, Sané mocking Süle with Dortmund chants, 150 lb Musiala as the peacemaker & Lewandowski getting excited to watch them scrap 😭pic.twitter.com/EKjW3Sidig

