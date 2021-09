Nach viel Kritik erntet Leroy Sané jetzt ein Sonderlob

Der Start in die neue Saison hätte für Bayern-Profi Leroy Sané nicht viel komplizierter sein können. Wegen mässiger Leistungen wurde er zwischenzeitlich sogar von den eigenen Fans ausgepfiffen. Seit der Länderspielpause geht es aber steil aufwärts. Jetzt kassiert der 25-Jährige ein Extralob vom früheren Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

Diesem haben die jüngsten Auftritte von Sané sehr gut gefallen. Der “Bild” sagt der 65-Jährige: “Ich glaube, dass er jetzt auch langsam glücklich ist. Im ersten Jahr war er vielleicht mit seiner Leistung und wie sie bewertet wurde, nicht immer zufrieden.”

Der Flügelflitzer wechselte im Sommer 2020 für 50 Mio. Euro von Manchester City zu den Bayern und wurde seither immer wieder kritisiert. Der neue Trainer Julian Nagelsmann hielt in dieser Saison aber stets an Sané fest, was für diesen wohl sehr wichtig war: “Er wird jetzt langsam zu dem Leroy Sané, den der FC Bayern haben wollte und deshalb auch so viel Intensität in diesen Transfer reingelegt hat”, führt Rummenigge aus. Sowohl am vergangenen Wochenende beim 4:1-Sieg gegen RB Leipzig wie auch beim 3:0 gegen Barça im Camp Nou am Dienstag vermochte der Angreifer voll zu überzeugen.

psc 15 September, 2021 16:40