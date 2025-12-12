Letzte Woche gab es einen Vertragsgipfel zwischen Gnabry und den Bayern

Der FC Bayern und Serge Gnabry nähern sich bezüglich einer möglichen Vertragsverlängerung an. Bereits in der vergangenen Woche fand ein wegweisendes Gespräch statt.

Wie im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" besprochen wird, gab es einen Vertragsgipfel zwischen den beiden Parteien. Die Bayern fordern Gnabry für eine Verlängerung des zum Saisonende auslaufenden Kontrakts offenbar zu einer Gehaltskürzung auf. Der 30-Jährige könne sich eine Verlängerung prinzipiell "gut vorstellen".

Nun liegt es aber an den Details: Finden sich die Bayern und der Angreifer bezüglich der Konditionen? Im Raum steht ein neues Arbeitspapier mit Gültigkeit bis 2028. Gnabry nimmt in dieser Saison eine durchaus wichtige Rolle ein und zeigt im Angriff starke Leistungen, weshalb er von Trainer Vincent Kompany auch immer wieder eingesetzt wird. Inwiefern er tatsächlich zu Salärkürzungen bereit ist, bleibt vorderhand offen. Im kommenden Jahr wird es auf jeden Fall weitere konkrete Verhandlungen geben. In unmittelbarer Sichtweite ist eine Unterschrift unter einen neuen Vertrag noch nicht.

Peter Schneiter 12 Dezember, 2025 09:14