Lewandowski-Nachfolger? Matthäus rät dem FC Bayern zu diesem Stürmer

Robert Lewandowski ist vertraglich noch bis 2023 an den FC Bayern gebunden. Ex-Bayern-Star Lothar Matthäus wüsste, um wen er sich als Nachfolger bemühen würde.

Wie lange Robert Lewandowski für den FC Bayern noch auf Torejagd geht, ist offen. Der 33-jährige Pole besitzt zwar noch einen Kontrakt, der anderthalb Jahre läuft, dennoch gibt es immer wieder Gerüchte um einen Abgang des Top-Torjägers.

“Ich bleibe zwar dabei, dass die Gegenwart noch immer Robert Lewandowski gehört. Er ist heute der Beste der Welt”, so Lothar Matthäus bei “Sky” über die Stürmersituation beim FC Bayern, “wenn er allerdings nochmal etwas anderes möchte und die Chance hat, nach England in die spektakulärste Liga oder nach Madrid zu gehen, weil der Glanz dort ein wenig ausgeprägter ist, dann sollte man sich natürlich in München mit der grössten Wette auf die Zukunft beschäftigten. Und die heisst Erling Haaland”.

Haaland ist bei Borussia Dortmund noch im Besitz eines bis 2024 gültigen Vertrags. Jedoch könnte der 21-jährige Norweger den BVB bereits zum Saisonende verlassen. Ermöglich würde ihm dies eine Ausstiegsklausel von rund 75 Millionen Euro. Ob er Borussia Dortmund schon im Sommer 2022 verlässt, soll zeitnah entschieden werden (4-4-2.ch berichtete).

adk 11 Januar, 2022 13:06