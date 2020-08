Lewandowski: “Ronaldos Rekord ist mir nicht wichtig”

Gegen den FC Chelsea hat Robert Lewandowski in der Champions League seine Treffer 12 und 13 erzielt. Der Rekord von Cristiano Ronaldo sei dem Polen aber nicht wichtig.

Vier Treffer würde Robert Lewandowksi noch benötigen, um den Tor-Rekord von Cristiano Ronaldo, der bei 17 Treffern in einer Spielzeit liegt, zu egalisieren.

Das ist aber “kein Ziel für mich”, sagte der Stürmerstar des FC Bayern im Anschluss ans Weiterkommen bei “Sky”. “Das Wichtigste ist, dass wir gut spielen und in die nächste Runde einziehen.”

Im Viertelfinale in Lissabon treffen die Münchner nun auf den FC Barcelona. Lewandowski möchte, dass man “als Team zeigt, dass man besser ist und so ins Halbfinale einzieht.” Zum Duell kommt es am kommenden Freitag (14. August, 21 Uhr).

adk 9 August, 2020 10:41