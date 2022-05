Lionel Messi giftet gegen Lewandowski: “Seine Meinung interessiert mich nicht”

Mit etwas Abstand äussert sich Lionel Messi zu den Kommentaren von Robert Lewandowski nach der Weltfussballer-Wahl im vergangenen Jahr. Den Argentinier interessiert die Meinung des Polen nicht wirklich.

Der 34-jährige Argentinier sprach in seiner Heimat zu Fernsehsender “TyC Sports” und hält dort in Bezug auf Lewandowski fest: “Jeder kann sagen, was er will. Er natürlich auch. Ich teile, ehrlich gesagt, seine Meinung nicht. Er kann sagen, was er will. Es interessiert mich nicht.”

Messi hatte bei der FIFA-Weltfussballerwahl im Januar nicht für den Bayern-Torjäger gestimmt. Dieser reagierte daraufhin zurückhaltend auf das Verhalten des Argentiniers. Im November entschied Messi die Wahl zum Ballon d’Or vor Lewandowski für sich, was für viel Erstaunen sorgte. Damals erklärte Messi, dass er es Lewandowski gönnen würde, wenn ihm der im Jahr 2020 nicht vergebene Goldene Ball nachträglich vergeben würde. “Meine Worte kamen in diesem Moment von Herzen, weil ich wirklich so fühlte. Ich sagte, dass er den Ballon d’Or schon einmal verdient hatte, weil ich im Jahr zuvor dachte, er sei der Beste. Aber das Jahr, in dem ich gewonnen habe, war er nicht der Beste. Aber er soll es sehen, wie er will”, so der PSG-Stürmer.

Bei der diesjährigen Wahl gibt es für Messi nur einen richtigen Gewinner – und der heisst wieder nicht Robert Lewandowski: “Ich denke, dieses Jahr gibt es keine Zweifel. Benzema hatte ein spektakuläres Jahr.”

psc 31 Mai, 2022 09:44