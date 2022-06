Liverpool lehnt das 1. Bayern-Angebot für Sadio Mané ab

Der FC Liverpool hat ein erstes formelles Angebot des FC Bayern für Flügelstürmer Sadio Mané abgelehnt.

Dies berichtet die englische “Times”. Demnach boten die Münchner Ende der vergangenen Woche 25 Mio. Euro Ablöse plus 5 Mio. Euro an Bonuszahlungen für den 30-jährigen Senegalesen. Dies sei den Reds aber deutlich zu wenig. Mané ist zwar nur noch ein weiteres Jahr an den Klub gebunden und offenbar wechselwillig, gemäss “Liverpool Echo” beläuft sich die Forderung des englischen Vizemeisters aber auf rund 45 Mio. Euro.

Eine noch relativ deutliche Differenz, die in weiteren Verhandlungsrunden ausgelöscht werden muss. Am Spieler selbst wird ein Transfer zum deutschen Rekordmeister wohl nicht scheitern. Er soll den Bayern sogar schon sein Ja-Wort gegeben haben.

psc 6 Juni, 2022 11:18