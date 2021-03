Lucas Hernandez ist bei den Bayern “frustriert, wütend & genervt”

Lucas Hernandez hat beim FC Bayern keinen allzu leichten Stand. Obwohl er der Rekordtransfer der Münchner ist, nimmt er keinen Stammplatz ein. Mit dieser Situation ist er unzufrieden.

Bei seinem Aufenthalt bei der französischen Nationalmannschaft, wo er am Mittwochabend beim 1:1 gegen die Ukraine 90 Minuten als Linksverteidiger zum Zug kam, verschafft er seinem Unmut Luft. Mit dem Bankplatz, den er bei den Bayern immer wieder einnehmen muss, ist er nicht einverstanden: “In der vergangenen Saison war es kompliziert mit meinen Verletzungen. In dieser Saison läuft das besser. Immer wenn ich spiele, will ich dem Klub das Vertrauen wiedergeben, das sie in mich gesetzt haben. In dieser Saison gab es dann aber Zeiten, in denen ich auf der Bank sass und frustriert, wütend und genervt war.” Lucas Hernandez führt auf der Pressekonferenz an, dass er eine kompetitive Person ist, die immer auf dem Platz stehen will: “Wenn das nicht passiert, ist es wahr, dass ich sauer werde.”

Die Münchner zahlten für den früheren Atlético-Profi im Sommer 2019 80 Mio. Euro Ablöse. Obwohl die Verletzungsprobleme in dieser Saison bislang kaum auftraten, setzt Bayern-Coach Hansi Flick in der Defensive mitunter auf andere Kräfte. 29 Pflichtspieleinsätze hat der Abwehrspieler aber immerhin verbucht.

psc 25 März, 2021 15:10