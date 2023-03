Lucas Hernandez will noch in dieser Saison auf den Platz zurückkehren

Lucas Hernandez hat die aktuelle Saison nach seinem Kreuzbandriss an der WM des vergangenen Jahres noch nicht abgeschrieben.

Wie der «kicker» berichtet, möchte der französische Bayern-Verteidiger noch in dieser Spielzeit Spiele bestreiten. Hernandez befindet sich in der Reha voll auf Kurs und konnte zuletzt bereits wieder das Lauftraining aufnehmen.

Im Idealfall kann der 27-Jährige in der Schlussphase dieser Saison bei möglicherweise entscheidenden Spielen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League wieder eingreifen und für Trainer Julian Nagelsmann zumindest eine Option sein.

psc 16 März, 2023 14:31