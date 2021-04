Machtwort: Rummenigge hat genug vom Flick-Theater

Bayerns Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge hat genug von den ständigen Diskussionen um die Zukunft von Hansi Flick und dessen angeblicher Streit mit Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Seit Wochen ist dieses Thema in den Medien omnipräsent. Mitunter äusserten sich auch die Protagonisten dazu. Zuletzt hielten sie sich aber zurück und betonten auch, dass Flick und Salihamidzic Frieden geschlossen hätten. Rummenigge will, dass endlich Ruhe einkehrt. “Dieses Thema muss ein Ende haben. Es ist überflüssig, dass wir das permanent kommentieren müssen, zumal wir im letzten Viertel der Saison stehen, mit sieben Punkten Vorsprung Erster in der Bundesliga sind, und auch trotz unseres 2:3 gegen Paris noch eine Chance haben, in der Champions League weiterzukommen. Wir brauchen Ruhe und eine Fokussierung auf das Wesentliche”, betont er gegenüber “Bild”.

Ob tatsächlich Ruhe einkehrt, ist indes völlig ungewiss. Die Diskussionen um die Zukunft von Flick dürften medial auch in den kommenden Wochen weiterhin geführt werden.

psc 9 April, 2021 09:12