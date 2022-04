“Man muss ihm Zeit geben”: Rummenigge glaubt an grosse Erfolge mit Nagelsmann

Julian Nagelsmann gewinnt mit dem FC Bayern seine erste deutsche Meisterschaft. Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge ist optimistisch, dass dem 34-Jährigen in Zukunft noch mehr gelingen wird.

Den Titel in der Bundesliga hat Julian Nagelsmann mit dem FC Bayern am Samstag mit einem 3:1 gegen Borussia Dortmund vorzeitig klargemacht. Zum Bedauern der Münchner ging man im DFB-Pokal und in der Champions League jedoch leer aus – das soll sich aber in der kommenden Saison ändern.

Karl-Heinz Rummenigge zog im Gespräch mit “Bild” eine Bilanz zur bisherigen Arbeit von Nagelsmann und meinte: “Grundsätzlich hat er bis Dezember einen Topjob gemacht. In der Rückrunde, finde ich, gab es auch die eine oder andere diskussionswürdige Entscheidungen, was Taktik oder insgesamt die Dinge betrifft. Aber grundsätzlich ist er ein guter, interessanter Trainer, der hoffentlich auch lange beim FC Bayern bleibt. Weil wenn Bayern einen Trainer mit einer gewissen Kontinuität hatte, waren das immer erfolgreiche Jahre.”

Nagelsmann, so Rummenigge, sei mit seinen 34 Jahren noch ein “junger Mensch, der als Trainer seine Erfahrungen braucht. Es ist der erste richtig grosse Klub nach Hoffenheim und Leipzig, wo er schon einen guten Job gemacht hat, wo der Anspruch auch sehr hoch ist. Dem FC Bayern reicht manchmal nicht nur der nationale Titel. Man erwartet, dass man in der Champions League zumindest das Halbfinale erreicht. Das ist jetzt in diesem Jahr verpasst worden mit dem Ausscheiden gegen Villarreal. Das war natürlich schon eine Enttäuschung. Die wird er wegstecken müssen. Er wird im nächsten Jahr neu angreifen müssen. Man muss ihm die Zeit geben.” Vertraglich ist Nagelsmann indes noch bis 2026 an den FC Bayern gebunden.

