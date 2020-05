ManCity hat einen neuen Plan für Leroy Sané

Manchester City verfolgt mit Leroy Sané offenbar einen neuen Plan, den der FC Bayern alles andere als erfreuen wird.

Wie der “Guardian” und die “Times” übereinstimmend berichten, können sich die Klubbosse der Citizens vorstellen, mit dem deutschen Flügelstürmer ins letzte Vertragsjahr zu gehen und im Sommer 2021 einen ablösefreien Wechsel von Leroy Sané zu “riskieren”.

Zwar zeigt sich der Premier Ligist durchaus gesprächsbereit, was einen Transfer in diesem Sommer angeht, allerdings werden die Bedingungen dafür ablösetechnisch nicht gelockert. Die 40 – 60 Mio. Euro, die der FC Bayern Medienberichten zufolge für Sané bietet, reichen demnach bei weitem nicht aus. Wie schon vor Jahresfrist fordert City offenbar einen Betrag im oder zumindest nahe am dreistelligen Millionenbereich.

Eine Vertragsverlängerung des 24-Jährigen scheint derweil definitiv vom Tisch. Sané würde offenbar gerne bereits diesen Sommer nach München wechseln.

psc 8 Mai, 2020 17:23