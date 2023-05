ManCity senkt den Preis für João Cancelo

Der FC Bayern kann bei einer möglicherweise definitiven Übernahme von Leihspieler João Cancelo auf ein Entgegenkommen von Manchester City zählen.

Die Münchner verfügen über eine Kaufoption in Höhe von 70 Mio. Euro. Diese werden sie allerdings kaum aktivieren. Inzwischen zeichnet sich ab, dass der Aussenverteidiger deutlich günstiger zu haben ist. Laut "Sport" fordern die Citizens für den portugiesischen Nationalspieler "nur" noch 40 Mio. Euro. Eine Summe, die die Bayern für eine Übernahme durchaus in Betracht ziehen könnten, zumal Trainer Thomas Tuchel den flexibel einsetzbaren Aussenbahnläufer zuletzt in höchsten Tönen gelobt hat.

Grundsätzlich ist Cancelo bis 2027 an City gebunden. Auch der FC Barcelona soll einen Transfer in Erwägung ziehen, hat mit der Finanzierung allerdings Schwierigkeiten. Die Bayern scheinen in der Pole Position, sofern der Spieler selbst in München bleiben möchte.

psc 26 Mai, 2023 16:07