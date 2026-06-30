Manuel Neuer bestätigt endgültigen Abschied vom DFB-Team

Die Niederlage im Elfmeterschiessen gegen Paraguay im WM-Sechzehntelfinal war definitiv das letzte Länderspiel von Manuel Neuer.

Der 40-Jährige hat nach der bitteren Niederlage in der «ARD» bestätigt, dass er sich endgültig aus dem deutschen Nationalteam verabschiedet, nachdem er für die WM noch einmal ein Comeback gab. Neuer hatte eigentlich bereits vor zwei Jahren nach der Heim-EM, die im Viertelfinal endete, seinen Rücktritt aus dem DFB-Team erklärt. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte ihn für das jetzige Turnier aber kurzfristig noch einmal zurückgeholt.

Nun bestätigte Neuer indes, dass die Partie gegen Paraguay endgültig sein letztes Länderspiel gewesen sei. In den vergangenen Jahren blieben die grossen Erfolge im DFB-Team für ihn, wie für all seine Teamkollegen, zwar aus – überstrahlt wird seine lange Ära in der Nationalmannschaft (2009 bis 2026) jedoch vom WM-Titel 2014.

Bei seinem Klub FC Bayern hängt Neuer noch mindestens eine weitere Saison an.