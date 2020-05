Manuel Neuer macht eine Corona-Ansage

Manuel Neuer fordert seine Berufskollegen dazu auf, in Zeiten von Corona Verantwortung zu übernehmen.

In einem lautstarken Appell richtet sich der Bayern-Kapitän in erster Linie an andere Profifussballer, die bald wieder spielen könnten. “Wir tragen Verantwortung für alle Vereine, die inzwischen zu Wirtschaftsunternehmen mit vielen tausend Angestellten gewachsen sind. Und wir müssen uns im Klaren sein, dass es die Bundesliga in dieser Form, wie wir sie kennen, bei einem Abbruch der Saison nicht mehr geben wird”, sagt Neuer in einem Interview mit der “FAZ” und fordert damit ultimativ Geisterspiele.

Das Sicherheitskonzept der DFL lobt der 34-Jährige explizit, auch wenn er Vorbehalte nachvollziehen kann: “Natürlich nehme ich wahr, dass es manch einen gibt, der unsere Branche von aussen betrachtet als abgehoben empfindet; der einen angeblichen Sonderweg anprangert; der nun ganz vereinzelt auftretendes Fehlverhalten – ein übrigens völlig normales gesellschaftliches Problem – als Beweis dafür hernimmt, dass das Papier auf dem das DFL-Konzept geschrieben wurde, geduldig ist, die Umsetzung uns Fussballern aber nicht zutraut.”

Der Kritik und der Ablehnung müsse man sich aber stellen: “Wir wollen eigentlich nur Fussball spielen. Das ist in dieser Zeit aber zu wenig. Wir wollen Ergebnisse erzielen. Auf dem Spielfeld. Und für die Gesellschaft.”

Neuer hofft, dass der Ball demnächst wieder rollt und er wieder seinem Beruf nachgehen kann.

psc 6 Mai, 2020 14:53